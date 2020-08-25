شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الإثنين 24 / 8 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الإثنين 24 / 8 / 2020 العديد من الاخبار الهامة على رأسها رفض مجلس إدارة النادى برئاسة مرتضى منصور الإعتذار الذى قدمه وليد سليمان لاعب الأهلى لمحمد عبد الشافى ظهير أيسر الزمالك ومقاضاته فى الإتحاد الدولى

لاعبو الزمالك يخضعون لمسحة طبية غدا استعدادا لمواجهة المقاولون

يخضع لاعبو فريق الزمالك لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا في الرابعة عصر غدا الثلاثاء قبل خوض التدريبات، ويخوض الفريق تدريباته غدا في الخامسة مساءا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي في إطار الاستعدادات لمواجهة المقاولون العرب يوم الخميس المقبل بالجولة 22 من بطولة الدوري الممتاز.

شقيق محمد عبد الشافي : قبلنا اعتذار وليد سليمان

أكد طارق عبد الشافي شقيق لاعب نادي الزمالك محمد عبد الشافي، أن حاله محمد عبد الشافي مستقرة للغاية حاليا، ويسير اللاعب علي الأدوية التي خصصها الدكتور المعالج له، وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية "أنه كان من الطبيعي أن يتم إستقبال وليد سليمان بشكل جيد، خاصة أنه جاء لزيارة اللاعب، وأن محمد عبد الشافي قد قبل إعتذاره عما حدث داخل المباراة، وكان التعليق فقط أنه كان هناك حماس زائد داخل أرض الملعب".

جلسة فنية بين كارتيرون واللاعبين .. وبرنامج خاص لعبد الله جمعة

بدأ فريق الزمالك مرانه اليوم بجلسة خاصة بين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق مع اللاعبين في حضور الجهاز المعاون من أجل الحديث معهم عن مباراة الفريق المقبلة أمام المقاولون العرب، ووجه كارتيرون التهنئة للاعبين على الفوز والأداء الذي قدمه الفريق في مباراة الأهلي الأخيرة ومطالبتهم بغلق الصفحة للتركيز في مباراة المقاولون المقبلة والاستمرار في تحقيق الانتصارات من أجل حصد مزيد من النقاط.

الزمالك يؤجل حسم مصير رزاق سيسية لنهاية الموسم

كشفت قناة الزمالك ، أن مجلس إدارة النادي الأبيض قرر تأجيل حسم مصير عبد الرازق سيسيه لاعب الفريق والمعار إلي صفوف الاتحاد السكندري ، حتي نهاية الموسم الجاري، سواء بالعودة الي صفوف الفريق الابيض بداية من الموسم المقبل ، أو بتجديد إعارة اللاعب لصفوف فريق زعيم الثغر، حيث هناك اتصالات بين مجلس إدارة الناديين من أجل استمرار سيسيه مع الاتحاد في الموسم المقبل إلا أن ادارة الزمالك أجلت الحسم لنهاية الموسم .

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برنامج خاص لمصطفى فتحي.. وتدريبات تأهيلية لحازم إمام

بدأ مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تنفيذ المرحلة الأخيرة من التدريبات التأهيلية بخوض برنامج تدريبي خاص تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، و أدى اللاعب تدريبات تأهيلية على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة لتجهيزه للعودة للملاعب مرة أخرى.

الزمالك يستقر على البديل الجاهز لحل أزمة غياب محمد عبد الشافى

توصل الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق للحل الأمثل لعلاج النقص العددي في الجبهة اليسرى خلال الفترة المقبلة.

وأصيب النجم الدولي محمد عبد الشافي "شيفو" في مباراة القمة بين الزمالك ضد الأهلي بكسر في عظمة الترقوة ما أدى الى تأكد غيابه عن الملاعب لمدة قد تزيد عن 8 أسابيع كاملة ما يعني استبعاده من حسابات المدير الفني في مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الرجاء البيضاوي المغربي.

ويخشى مسئول نادي الزمالك من عدم قدرة عبد الله جمعه على سد العجز خلال الفترة الحالية نتيجة ابتعاده عن المشاركة في المباريات المقبلة.

أكد الإعلامى خالد الغندور، لاعب نادى الزمالك الأسبق، أن وليد سليمان، لاعب مهم ومؤثر مع النادى الأهلى، لكن هذا لا يمنع اعتراضى على طريقة تدخلاته العنيفة التى أدت إلى إصابة أكثر من لاعب فى الملعب، مشيدا بزيارته إلى محمد عبد الشافى فى المستشفى، واصفا بأنه شيئا إيجابيا.