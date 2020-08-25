شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو يخاطب الأندية بموازين بطولة الجمهورية للحافز الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل اتحاد التايكوندو خطابا إلى الأندية والهيئات الرياضية المشاركة في منافسات بطولة الجمهورية تحت وفوق 17 سنة، والمرتبطة بالحافز الرياضى، والتي تنطلق في الفترة من 26 إلى 30 أغسطس الجارى بصالة طلائع الجيش .

وجاء في الخطاب الجدول الزمنى، والموازين التي تتضمنها البطولة، وهى من تحت 42 حتى تحت 80 كجم .

ويوفر اتحاد التايكوندو واقى الصدر وواقى الرأس على أن يوفر اللاعب أو النادى واقى اليد والساق والأسنان إجباريا على أن تكون الأدوات معتمدة طبقا لوائح الاتحاد الدولى، ويجب أن يكون النادى واللاعب والمدرب مسددين لآخر اشتراك سنوي بالاتحاد.

كان إيهاب جابر عضو مجلس إدارة الاتحاد ، كشف عن الخسائر التى تعرض لها الاتحاد من تنظيم بطولة الجمهورية للحافز الرياضى، والمقرر إقامتها فى النصف الثانى من شهر أغسطس الجارى، باستاد جهاز الرياضة، فعندما تم إعداد الميزانية التقديرية الأولى لبطولة الجمهورية للتايكوندو وجدنا أن الاتحاد يخسر أكثر من نصف مليون جنيه، فى ظل الإجراءات التعقيمية

Advertisements

اتحاد التايكوندو مسئولى وزارة الشباب والرياضة لتخفيف العبء المالى، بشأن الكشف الطبى، المطلوب من اللاعبين المقرر مشاركتهم فى منافسات بطولة الجمهورية للناشئين تحت وفوق 17 سنة، والمستحق عنها درجات الحافز الرياضى، نظرا لارتفاع تكلفة عمل المسحات التشخيصية للاعبين واللجان المنظمة، وطلب إيجاد حلول طبية بديلة للتخفيف على اللاعبين .



الموازين



خطاب التايكوندو