شكرا لقرائتكم خبر عن كشري يضم نجل أسامة نبيه و 21 لاعبا لقائمة أسوان أمام إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضم أحمد كشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، 22 لاعبا إلى قائمة أبناء الجنوب التي تستعد لمواجهة إنبي مساء غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام، وكان تماسيح النيل قد حققوا فوزا ثمينا على المقاولون العرب بالجولة الماضية، بهدف نظيف ليتقدم أبناء الجنوب إلى المركز ال12 في جدول مسابقة الدوري العام.

وجاءت قائمة أسوان كالتالي: محمد خليفة، محمود نعيم، طارق أبو العز، عبد العزيز إمام، أحمد فتحي، محمد همام، رضا السيد، الحسيني سمير، ابراهيم جلال، هيثم الفيل، عبد الله سنجهاوي، حسن يوسف، محمد المرسي، أحمد صغيري، سولمون منساه، فادي فريد، مسعد عوض، مصطفى البدري، أحمد بليه، يوسف العوامي، يوسف أسامة نبيه، كريم الطيب.

من جانبه، أبدى أحمد كشري سعادته بعد حصد ثلاث نقاط ثمينة على حساب المقاولون العرب، عقب الفوز بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب اتحاد الشرطة، وقال كشري: 3 نقط مهمة مع فريق هو ثاني الدوري، مع الأهلي قدمنا مباراة قوية ولم نكن نستحق الهزيمة، والآن تغلبنا على ثاني الدوري، والجميع يرى الظلم الذي تعرضنا له في مباراة نادي مصر بعد حالة الطرد، أهنئ الإدارة والجمهور.

وأضاف، طمعت فى مباراة الأهلي رغم تقدم الفريق الأحمر بهدف وهاجمت ولذلك سجل الأهلي هدفين، وقدمنا مباراة عصبية جداً أمام المقاولون رغم الغيابات مثل محمد رزق وأوميد أوكري وفادي فريد، أشكر لاعبي الفريق في ظل هذه الظروف على تحقيق فوز مهم. وتابع، اللاعبون كانوا على قدر المسئولية خاصة في الجانب الدفاعي، وأتمنى الأفضل في القادم، ولقاء المقاولون دليل على أن مباراة الأهلي لم تكن صدفة.