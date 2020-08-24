شكرا لقرائتكم خبر عن هاني رمزي: مروان محسن في حالة نفسية سيئة وأطالب الجماهير بعدم ذبحه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب هاني رمزي، نجم الأهلي السابق والإعلامي الحالي بالقناة الرسمية للنادي، جماهير القلعة الحمراء بضرورة الهدوء وعدم ذبح مروان محسن مهاجم فريق الكرة بالنادي. وأضاف رمزي، خلال تصريحات لقناة الأهلي: «من حق جماهير النادي انتقاد اللاعب والتعليق على مستواه ولكن الهجوم الشديد عليه أمر غير جيد». وواصل: «قمت بالاتصال بمروان محسن اليوم واللاعب في حالة نفسية سيئة ولكنه أبلغني رسالة هامة وقال لي إنه سيجتهد بشكل أكبر وسيتدرب بكل ما أوتي من قوة من أجل استعادة مستواه». وانهى رمزي تصريحاته: «كنت أدرب مروان محسن في المنتخب الأولمبي وأثق تماماً في قدراته الفنية». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 97,340

تعافي 65,927

وفيات 5,262

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