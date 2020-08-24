شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: تواصلت مع مروان محسن واعتذرت له والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال مهاجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق عماد متعب، إن أداء النادى الأهلى قبل فترة التوقف نتيجة انتشار كورونا كان جيدا للغاية، ولكن بدأ هذا المستوى يقل بعد فترة التوقف، موضحا أن مهاجم الأهلى مروان محسن ليس السبب في خسارة نادى الأهلى مباراة القمة بين الأهلى والزمالك.

وأضاف عماد متعب، في تصريحات لبرنامج أخر النهار، المذاع على قناة النهار، أن مروان محسن شارك في المباراة وكان النادى الأهلى خاسر 2/1، وبالتالي فهو ليس سببا في خسارة الأهلى أمام الزمالك 3/1، موضحا أنه عندما انتقد مروان محسن وأداءه في مباراة القمة كان انتقاده فنيا وليس تطاولا على مروان محسن.

وأوضح عماد متعب، أن على مروان محسن أن يبتعد قليلا عن كرة القدم، موضحا أن مروان محسن لا يصلح الآن أن يكون مهاجم الأهلى الأول، ولكن قبل ذلك كان يصلح لأن يكون مهاجم الأهلى الأول ولكن الآن من الصعب عليه.

ولفت عماد متعب، إلى أنه بعد أن انتقد أداء مروان محسن، تواصل معه عبر الرسائل وتليفونيا للاعتذار له إذا كان عنيفا في كلامه عن أدائه في مباراة القمة.