شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحفيظ عن رحيل نجوم الأهلي: «ميسي سيغادر برشلونة»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على رحيل بعض نجوم الفريق في الفترة الأخيرة. وقال عبدالحفيظ في تصريح لقناة النادي الأهلي:«ميسي بجلالة قدره هيمشي من برشلونة». وأوضح:«من يريد البقاء داخل النادي الأهلي أهلا به، ومن أراد الرحيل فلا يوجد أزمة». وعن تعويض رحيل النجوم قال:«التعويض الاّن هو التتويج بالدوري وبدوري أبطال أفريقيا، وبخلاف البطولتين أرى أن السوبر وكأس مصر بطولات ثانوية». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 97,340

تعافي 65,927

وفيات 5,262

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