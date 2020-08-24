شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحفيظ: وليد سليمان اعتذر لعبدالشافي وليس لأصحاب «اللسان الطويل» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بزيارة وليد سليمان، نجم فريق الكرة بالنادي، لمحمد عبدالشافي، نجم الزمالك، في المستشفى أمس الأحد بعد تعرضه لكسر في الترقوة خلال مباراة القمة.
وأضاف عبدالحفيظ في تصريحات لقناة الأهلي:«سليمان قام بالزيارة لترشيخ مبادىء الروح الرياضية التي تربينا عليها في النادي».
وواصل:«سليمان اعتذر لزميله عبدالشافي فقط ولكنه لم يعتذر لقليلي الأدب وأصحاب اللسان الطويل».
وكان عبدالشافي قد تعرض لكسر في الترقوة بعد تدخل من وليد سليمان في مباراة القمة التي حسمها الزمالك بثلاثية.
وتمنى عبدالحفيظ في نهاية تصريحاته الشفاء العاجل لمحمد عبدالشافي نجم فريق الزمالك.
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