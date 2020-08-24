شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحفيظ عن هزيمة الأهلي في القمة:«شمتت فينا اللي يسوى ‏واللي مايسواش»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، اللوم على لاعبي الفريق الأحمر وجهازه الفني، خسارة لقاء القمة أمام الزمالك السبت الماضي.

وأضاف عبدالحفيظ على شاشة قناة الأهلي:«الهزيمة شمتت فينا اللي يسوى واللي مايسواش».

وأوضح:«اندهش من موقف الاعلام في انتقاد الأهلي بعد خسارة القمة على الرغم من تحقيق انتصارات مدوية منذ انطلاق الدوري وأرقفام قياسية بالجملة».

وواصل مدير الكرة بالأهلي:«اذا حققنا الدوري بالاضافة إلى دوري أبطال أفريقيا سنكون نحن على حق، حتى لو خرج أهل الأرض جميعهم يشككوا في قدراتك وإمكانياتك».

وأتم حديثه قائلاً:«بلا أدنى شك أن خسارة القمة أحزنت جميع منظومة الأهلي من لاعبين وجهاز فني ومجلس إدارة وجماهير النادي بالطبع».

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