شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحفيظ عن هزيمة الأهلي في القمة:«شمتت فينا اللي يسوى واللي مايسواش» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، اللوم على لاعبي الفريق الأحمر وجهازه الفني، خسارة لقاء القمة أمام الزمالك السبت الماضي.
وأضاف عبدالحفيظ على شاشة قناة الأهلي:«الهزيمة شمتت فينا اللي يسوى واللي مايسواش».
وأوضح:«اندهش من موقف الاعلام في انتقاد الأهلي بعد خسارة القمة على الرغم من تحقيق انتصارات مدوية منذ انطلاق الدوري وأرقفام قياسية بالجملة».
وواصل مدير الكرة بالأهلي:«اذا حققنا الدوري بالاضافة إلى دوري أبطال أفريقيا سنكون نحن على حق، حتى لو خرج أهل الأرض جميعهم يشككوا في قدراتك وإمكانياتك».
وأتم حديثه قائلاً:«بلا أدنى شك أن خسارة القمة أحزنت جميع منظومة الأهلي من لاعبين وجهاز فني ومجلس إدارة وجماهير النادي بالطبع».
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