شكرا لقرائتكم خبر عن مذيع قناة الأهلي: سيف زاهر وإبراهيم فايق «مفضوحان»‏‎ ‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

شن الإعلامي أمير هشام، هجومًا شرسًا على الثنائي سيف زاهر وإبراهيم فايق، بعد انتقادهما النادي الأهلي عقب هزيمته أمام الزمالك بثلاثية في القمة 120.

وقال «هشام»، عبر قناة «الأهلي»، إن هناك حملة من الاعلاميين سيف زاهر وإبراهيم فايق على الأهلي، معلقًا «مفضوحين».

وأشار إعلامي قناة الأهلي، أن تصريحاتهما متشابهة ولا يوجد اختلاف فيها، متعجبا «بأي منطق أو عقل وكيف تفكرون لابد أن تكون محايدًا طالما في قناة عامة».

وأنهى:«ولو لم تكن محادياً فاعمل قناة على اليوتيوب وتحدث كما تشاء».