شكرا لقرائتكم خبر عن القيعي: أخطاء حكم القمة «وقحة» وتعامل الزمالك مع سليمان «غير ‏شريف»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصف عدلى القيعى، مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى أن أخطاء الحكم الكرواتي إيفان بيبيك الذي أدار مباراة الاهلي والزمالك أخطائه وقحة وجاء لتنفيذ أجندة معينة، على حد قوله.

وأضاف القيعي على قناة الأهلي:«أخطاء الحكم واضحة وعلى اتحاد الكرة محاسبته إذا كان هناك آلية لمحاسبته على تلك الأخطاء الوقحة».

وواصل:«الكرواتي ارتكب أخطاء فادحة وواضحة ضد الاهلى سواء أمام الزمالك أو مباراة بيراميدز التي أدارها في الموسم الماضي.

وأكمل:«المحاولات التي دبرها البعض حول ارتداء اللاعب وليد سليمان خاتم من عدمه في مباراة الاهلى والزمالك في القمة ١٢٠ كانت من أجل إخراج اللاعب عن تركيزه.

وأنهى تعليقه على أزمة سليمان:«هذا الأمر غير شريف ومحاولات غير جديرة من جانب المنافس الذي حاول إخراج اللاعب عن تركيزه.

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