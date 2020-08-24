شكرا لقرائتكم باريس سان جيرمان يدرس التعاقد مع سواريز للعب مجددًا مع نيمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أبدى الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد لنادي برشلونة، عدم حاجته لخدمات المهاجم الأوروجوياني المخضرم لويس سواريز مع البارسا في الموسم المقبل، وسرعان ما أبدت العديد من الأندية استعدادها للتعاقد مع النجم المخضرم والذى لن يكون مكلفًا.
صحيفة "سبورت" الاسبانية ذكرت اليوم الإثنين أن وصيف بطل دوري أبطال أوروبا فريق باريس سان جيرمان يفكر في التعاقد معه ليعود مجددًا باللعب بجاني البرازيلي نيمار دسيلفا.
أشارت الصحيفة إلى أن المسئولون في النادي الباريسي يعتقدون أن لويس سيكون مثالي للعب بجانب نيمار، وهي فكرة عززتها المباراة النهائية ضد بايرن ميونخ عندما كان باريس سان جيرمان يفتقر إلى رأس الحربة الصريح، فى ظل عدم ثقة المدرب توماس توخيل بالإعتماد على الأرجنتيني ماورو إيكاردي.
ولفتت إلى ان باريس سان جيرمان ينتظر لمعرفة ما إذا كان برشلونة سيطلق سراح سواريز كما هو متوقع أم لا، فحتى الآن لم يتحدثوا إلى سواريز، على عكس الفرق الأخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز.
كانت التكهنات التي أحيطت بمستقبل سواريز مؤخرًا قد ربطته بالعودة إلى فريقه القديم أياكس أمستردام، كما تلقى عروض من الدوري الأمريكي والصيني.
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