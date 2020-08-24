شكرا لقرائتكم قناة الزمالك: إدارة مرتضى هي الفعل.. ومجلس الخطيب مجرد "رد فعل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد جمال مقدم برنامج زملكاوي على فضائية النادي الأبيض، إن انتصار الزمالك على الأهلي في القمة، هو انتصار للحق وتجسيد للعمل الناجح والإدارة المجتهدة.

وأكد جمال أن إدارة النادي الزمالك في عهد مرتضى منصور أصبحت هي إدارة الفعل بينما تحولت إدارة الأهلي لإدارة رد الفعل، موضحا أن الأهلي يطور قناته اقتداء بالزمالك، ويطور قطاع ناشئيه اقتداء بالزمالك، ويرد في صفقاته على تحركات الزمالك، حتى حينما تم ترسيب أخبار باهتمام الزمالك بصالح كهربا تم مشاركته في تدريبات الأهلي في اليوم التالي، وبالتالي هذا يؤكد تفوق ونجاح إدارة مرتضى منصور.

وتابع مقدم زملكاوي: "الناس افتكرت أن الزملكاوية اتضايقوا لرحيل كهربا، لكن بالعكس بن شرقي أنسانا قصة الهاربين بسقطاتهم وتصرفاتهم غير المسئولة".

وسخر جمال من تسجيل الناشئ أسامة فيصل للهدف الثالث في مرمى الأهلي بالقمة قائلا: "بالمناسبة أسامة فيصل كان في الأتوبيس اللي موصلش، شوفتوا لما وصل عمل إيه".

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وأردف أن الزمالك بات النادي الأكثر نجاحا واستقرارا في مصر، فلم يتسبب مرتضى في رحيل لاعبين مؤثرين مثل عبد الله السعيد وشريف إكرامي وحسام عاشور، ومرتضى أيضا لم يدفع مؤمن زكريا للتسول في محنته".

وختم: "الزمالك الآن يعيش فترة ذهبية بعد "عشرية" سوداء عاشتها الجماهير البيضاء في عهد إدارات سابقة متخاذلة كانت سبب في تدهور نتائج الفريق وانهزاميته أمام منافس تقليدي".

وحقق فريق الزمالك فوزا عريضا على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين، على استاد القاهرة الدولي، مساء السبت، ضمن لقاءات الجولة 21 من الدوري الممتاز هذا الموسم، لتصبح النتيجة تقدم الأبيض بهدفين مقابل هدف.

تمكن أحمد سيد زيزو من تسجيل الهدف الأول للزمالك في مرمى الأهلي، في الدقيقة 13من زمن اللقاء، قبل أن يتعادل ياسر إبراهيم للمارد الأحمر في الدقيقة 62، ثم نجح مصطفى محمد في تسجيل هدف الزمالك الثاني بالدقيقة 70، وختم أسامة فيصل مهرجان أهداف الأبيض بتسجيله الهدف الثالث للأبيض في الوقت المحتسب بدل من الضائع.