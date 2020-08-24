شكرا لقرائتكم إبراهيم فايق: "الانضباط تجهز قائمة بأسماء المتجاوزين في حق اتحاد الكرة والحكام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي إبراهيم فايق مقدم برنامج "جمهور التالتة على قناة أون تايم سبورتس: أن لجنة الانضباط تجهز قائمة باسماء المتجاوزين في حق اللجنة الخماسية ولجنة الحكام.

قال : "من ضمن المتجاوزين رؤساء أندية وأعضاء أجهزة فنية في أندية الدوري الممتاز وغيرهم من المسئولين ، مشيرا إلى أنه من حق الجميع الاعتراض ولكن لا يصل إلى حق الانتقاص أو التقليل من الآخرين".

شدد على أنه لن يكون هناك مسحات طبية بخصوص فيروس كورونا ومن الفترة المقبلة فصاعدا سيتم اعتماد بروتوكول طبي جديد متعلق بالدوري الممتاز وهي الاعتماد على تحليل الدم في استكشاف المصابين بفيروس كورونا، وهناك جزء كبير في العالم بدأ العمل بهذا النظام.