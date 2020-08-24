شكرا لقرائتكم عدلى القيعى: وليد سليمان برئ من إصابة عبد الشافى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل برأ عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى وليد سليما نجم القلعة الحمراء من إصابة محمد عبد الشافى لاعب الزمالك في القمة 120 التي انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري.

قال مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى على قناة ناديه :" أي مشاهد يتابع اللقطة مرة أخرى سيجد أن عبد الشافي هو من تحرك في اتجاه وليد وليس العكس فكيف سيتعمد إصابته والجميع يلعب على كل المحاور لتشتيت وليد سليمان وهذا أمر غير شريف".

تابع عدلى القيعى:" الأهلي لم ينهار ولا يجب اعتباره فريقاً ضائعاً خسر كل شيء لمجرد هزيمة أمام المنافس التقليدي.