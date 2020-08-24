شكرا لقرائتكم عادل مصطفى: لو صالح سليم كان موجود في الأهلي حاليا سيواجه نفس المشاكل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عادل مصطفى لاعب الأهلي السابق أن الراحل صالح سليم أسطورة القلعة الحمراء لو موجود على رأس إدارة الكيان كان سيواجه نفس المشكلات التي تتعرض لها الإدارة حالياً.

أضاف عادل مصطفى خلال استضافته ببرنامج "البيت الكبير" مع هاني رمزي أن الأمور وطرق الإدارة تغيرت تماماً عن السابق بفعل الإعلام والسوشيال الميديا التي أصبحت أكثر خطورة خاصة في السابق كانت الأخبار تنقل بعدها بفترة طويلة على عكس الوقت الحالي كل اخبار الفريق تنقل بشكل فوري.

وقلل عادل مصطفى من واقع الخسارة القاسية التي تعرض لها الأهلي أمام الزمالك قائلاً: "المباراة ليست على بطولة بل الأهلي هو المتقدم بفارق كبير ولو فزنا فيها مؤكد كنا سنتحدث عن المشكلات الفنية التي تعرض لها الفريق خلال فعاليات المواجهة".

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تابع عادل مصطفى أن الجماهير مطالبة بالصبر على الفريق خلال الفترة الحالية ودفع اللاعبين للأمام خاصة وأنهم مقبلين على بطولة أفريقيا ولن يستطيع الفريق التغيير حاليا حتى لو تعاقد النادي مع لاعبين جدد لن يشاركوا في دوري الأبطال.

وحرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، على عقد جلسة مصارحة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في حضور لجنة التخطيط للكرة، وذلك قبل انطلاق المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وأكد الخطيب في حديثه مع لاعبي الفريق ضرورة تقدير غضب جماهير الأهلي، وأن تكون هناك ردة فعل إيجابية في أسرع وقت ممكن، وتصحيح الأخطاء والعودة إلى طريق الانتصارات، واستكمال المشوار المحلي في الدوري بنجاح، والاستعداد بمنتهى الجدية والتركيز لمباراتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال.

وشدد رئيس النادي في حديثه على أن لاعبي الأهلي تقع عليهم مسئولية كبيرة تجاه ناديهم وجماهيرهم، خاصة أن النادي يدعم منظومة الفريق لتحقيق أحلام وطموحات كل الأهلاوية.