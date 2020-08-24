شكرا لقرائتكم محمد عمارة: وليد سليمان لم يتعمد إصابة عبد الشافي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد عماره نجم الاهلي السابق ان لا يوجد لاعب يتعمد إصابة زميل له في الملعب اثناء المباريات ولعب وليد سليمان قوي لكن دون قصد تعمد الإصابات.

واضاف عمارة ان وليد سليمان شخصية خجولة ومحترم ويؤدي بآداء مميز في المباريات لكن تعمده إصابة عبد الشافي لاعب الزمالك غير صحيح بالمره.

وتابع ان اللاعبين داخل وخارج الملعب اصحاب ولديهم صداقة قوية واذا تعرض عبد الشافي للإصابة وليد ايضا تعرض لإصابة اخرى وسيغيب عن مباراة الجونة.

واكد نجم الاهلي السابق ان الاهلي يتصدر الدوري بفارق كبير عن اقرب منافسيه والهزيمة لن تؤثر على منافسة الفريق على اللقب.

وأوضح ان خسارة مباراة القمة لن يكون لها تاثير على تتويج الفريق باللقب هذا الموسم لامتلاكه لاعبين منذ بداية الموسم مميزين.

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وختم على الجهاز الفني استعادة روح الفريق خلال الفترة القادمة لاستكمال المنافسة على جميع البطولات.

حقق فريق الزمالك فوزا عريضا على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين، على استاد القاهرة الدولي، مساء السبت، ضمن لقاءات الجولة 21 من الدوري الممتاز هذا الموسم، لتصبح النتيجة تقدم الأبيض بهدفين مقابل هدف.