شكرا لقرائتكم أيمن عبد العزيز: وليد سليمان "التحاماته مؤذية".. وطارق حامد لا يشبهه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تضامن ايمن عبد العزيز لاعب الزمالك السابق، مع قرار ادارة الابيض بتقديم شكوى ضد وليد سليمان لاعب النادي الاهلي بعد تعمده ايذاء محمد عبد الشافي على حد وصفهم خلال مباراة القمة الأخيرة.

وقال عبد العزيز خلال تصريحات اذاعية: "وليد سليمان لاعب عنيف والتحاماته دائما تكون "مؤذية"، وله اكثر من سابقة في اصابة لاعبين.

واردف: لا أستطيع التكهن بتعمده اصابة محمد عبد الشافي، ولكنه تاريخيا له اكثر من سابقة في اصابات اللاعبين.

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اكد: متضامن مع الزمالك في شكواه ضد وليد سليمان، عبد الشافي يعتبر سلعة والاصابة سوف تبعده وبالتالي هي خسارة للفريق، فوضع طبيعي ان يحفظ النادي حقوقه، خاصة وانه سوف يتكفل بعلاج اللاعب ودفع مرتبه .

وعن مقارنة طارق حامد بوليد سليمان قال: ليست في محلها، دفندر الزمالك ليس مؤذيا، هو فقط يلعب برجولة ولكن دون تعمد الأذى.

وعن اداء الحكم خلال لقاء القمة قال: أدار المباراة بشكل جيد.