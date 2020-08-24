شكرا لقرائتكم هاني رمزي ينقل رسالة مروان محسن لجماهير الأهلي عبر البيت الكبير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هاني رمزي مقدم برنامج البيت الكبير المذاع عبر قناة النادي الأهلي أن القلعة الحمراء تتعرض لحملة ممنهجة ضد مجلس الإدارة ولاعبي الفريق على رأسهم وليد سليمان.

أضاف هاني رمزي خلال مقدمة برنامجه أنه على مدار 15 عاماً احترف فيهم في الدوري الألماني لم يشاهد ما يحدث حالياً خاصة وان موجة الانتقادات التي طالت محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من البعض على مواقع السوشيال ميديا والتجاوزات الواضحة لا يمكن قبولها نهائياً لأنها تهدف في الأساس هز استقرار القلعة الحمراء.

أوضح هاني رمزي أن أعداء النجاح ممن ينظرون الى الكيان بأغراض من شأنها اسقاط الفريق مطالبا الجماهير التي تهاجم اللاعبين وتسخر منهم أن يقفوا بجوار الكيان حتى يتوج المارد الأحمر بلقب الدوري المصري الممتاز.

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تابع هاني رمزي أن مروان محسن يواجه فترة صعبة للغاية وأعرفه منذ أن كان في المنتخب الأولمبي لكنه يمر بحالة نفسية صعبة لكنه أرسل رسالة للجماهير خلال مكالمة تليفونية معي أكد خلالها أنه سيواصل التدريب وسيسعى الى العودة لما كان عليه لإرضاء الجماهير في الفترة المقبلة.

ونال الأهلي خسارة قاسية من الزمالك بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء السبت في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.