شكرا لقرائتكم فوز الأهلى و الزمالك فى آخر جولات المرحلة الثانية بمرتبط اليد.. وقمة لتحديد البطل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الطيران بنتيجة 33 / 22 فى إطار الجولة الأخيرة بالمرحلة الثانية من دورى مرتبط 2002 على صعيد المجموعة الأولى التش شهدت أيضا فوز كل من ، سموحة على حدائق الأهرام 21 / 20 و سبورتنج على جزيرة الورد 34 / 19 و الحوار على الجزيرة 10 / 0 .

أما على صعيد المجموعة الثانية ، فاز الزمالك على البنك الأهلى 29 / 26 و الفيوم على طلائع الجيش 10 /0 و 6 أكتوبر على الزهور 27 / 26 و المعادى على الأوليمبى 32 / 30 .

ليتأهل بذلك الأهلى و الزمالك للعب على المركزين الأول و الثانى ، فيما يلتقى الطيران مع البنك الأهلى لتحديد المركزين الثالث و الرابع يوم 29 أغسطس الجارى .

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وأخطر مسئولو اتحاد اليد، برئاسة هشام نصر، الأندية بالتعميم على اللاعبين بعدم استخدام غرف خلع الملابس أثناء استئناف المنافسات والالتزام بالحضور إلى المباريات بملابس اللعب بشكل مباشر كاجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعطى اتحاد كرة اليد، برئاسة المهندس هشام نصر، أحقية لأطباء الأندية والمرافقين باستبعاد أى لاعب مشتبه فى إصابته بفيروس كورونا قبل المباراة دون اعتراض الأندية على ذلك، كما طلب مسئولو اتحاد كرة اليد من الأندية والهيئات التابعة للاتحاد بضرورة اعتماد الاختبارات الطبية والمسحات قبل انطلاق المنافسات من كل ناد وهيئة، يأتى ذلك فى ظل حرص الاتحاد على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية للحماية من انتشار الفيروس.

كما حدد مسئولو اتحاد كرة اليد، برئاسة هشام نصر، 20 فردا كحد أقصى مرافقا لكل ناد فى المباريات، وذلك لتطبيق التباعد الاجتماعى لحماية اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية وأسرة اللعبة من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد