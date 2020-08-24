شكرا لقرائتكم جلسة في الأهلي لبحث طريقة دفع قيمة مستحقات و علاج مؤمن زكريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة مع خالد الدرندلي أمين صندوق النادي لبحث طريقة دفع قيمة عقد مؤمن زكريا وكيفية المساهمة بعلاجه، في ظل معاناته من مرض في الاعصاب يحول دون لعبه كرة القدم في الوقت الحالي، واستقر مسئولو الأهلي على صرف راتب مؤمن زكريا بالكامل كأنه لازال لاعباً في صفوف الفريق ليتم ارسال طلب بهذا المعني لوزارة الشباب والرياضة والتي قامت من جهتها بالموافقة عليه فى ضوء كافة القوانين واللوائح المنظمة لذلك، كما وجه وزير الرياضة المعنيين بالوزارة بالمساهمة المالية للوزارة فى علاج اللاعب.

وأكد أشرف صبحي حرص الوزارة على تقديم الدعم والرعاية لجميع أعضاء منظومة الرياضة المصرية، وفى مقدمتها اللاعبون، خاصة فيما يتعلق بمتطلبات العلاج والرعاية الصحية لجميع للاعبين.

وكان الدكتور محمود حميدة، أستاذ طب المخ والأعصاب جامعة عين شمس، والطبيب المعالج للاعب الأهلى مؤمن زكريا قد أكد إن مرض التصلب الجانبي الضمورى يصيب حوالى 5 آلاف حالة سنويا على مستوى العالم. وأضاف "حميدة :"صعوبة هذا المرض تكمن في عدم وجود سبب يقيني للإصابة به".

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وتابع الطبيب المعالج للاعب الأهلى مؤمن زكريا: "مرض التصلب الجانبي من الأمراض غير الشائعة في العالم، فهو يصيب الخلايا العصبية الحركية الموجودة في المخ والحبل الشوكي، ويؤدي إلى ضمور في العضلات".

وأكد أن "الأبحاث أثبتت أن الخلل المناعي قد يكون سببا في الإصابة بالمرض، فضلًا عن أسباب وراثية".

والتصلب الجانبي الضموري هو مرض يصيب الخلايا العصبية الحركية. ترسل هذه الخلايا العصبية رسائل من دماغك إلى الحبل الشوكي ثم إلى عضلاتك، وهو مرض تدريجي، مما يعني أنه يزداد سوءًا بمرور الوقت، ويؤثر على الأعصاب الموجودة في المخ والحبل الشوكي التي تتحكم في عضلاتك، وعندما تضعف عضلاتك، يصعب عليك المشي والتحدث والأكل والتنفس.