شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: محدش هيقعد في الأهلي إلا لو هو حابب واسألوا ميسى ورنالدو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إن لن يستمر لاعب في القلعة الحمراء إلا إذا كان ذلك بناءا على رغبته الشخصية بعدم الرحيل عن الفريق.

أضاف سيد عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى:" ريال مدريد رحل عنه لاعب مثل كريستيانو رونالدو ميسي بكل تاريخه إذا أراد الرحيل عن برشلونة سيفعل المهم في هذا كله تعويض اللاعب".

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تابع عبد الحفيظ:" نريد الوصول إلى مباراة الوداد المغربي مكتملين الصفوف ومطمئنين على وضعنا في الدوري" متابعا :" ومحدش هيقعد في الأهلي إلا لو هو حابب يقعد ".

واختتم:" ما المشكلة أننا نرحل هذخ كرة قدم وسنة حياة طالما لم نصل إلى هدفنا في تحقيق البطولات و الساحة تركت لعالم آفاقة بتطلع اللي جواهم وبيعملوا بلبلة".