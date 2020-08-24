شكرا لقرائتكم شقيق محمد عبد الشافي يتحدث عن أزمة وليد سليمان وينهي الجدال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق عبد الشافي شقيق لاعب نادي الزمالك محمد عبد الشافي، أن حاله محمد عبد الشافي مستقرة للغاية حاليا، ويسير اللاعب علي الأدوية التي خصصها الدكتور المعالج له.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية "أنه كان من الطبيعي أن يتم إستقبال وليد سليمان بشكل جيد، خاصة أنه جاء لزيارة اللاعب، وأن محمد عبد الشافي قد قبل إعتذارة عما حدث داخل المباراة، وكان التعليق فقط أنه كان هناك حماس زائد داخل أرض الملعب".

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وأكمل"الإصابة قضاء وقدر وعبد الشافي مؤمن بذلك للغاية، وأن اللاعبين أصدقاء خارج الملعب ويسود بينهم المودة والمحبة".

وأختتم"من الممكن أن يكون هناك تعليق آخر من المسؤولين داخل نادي الزمالك أن الإصابة مقصودة من وليد سليمان، ولكن كل ذلك تعتبر وجهات نظر وأهم شئ هو صحة اللاعب وأن يعود لممارسة عمله من جديد.