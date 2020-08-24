شكرا لقرائتكم الأهلي يُناقش رفع اسم محمود متولى من قائمة الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُناقش مسئولو النادي الأهلي ممثلين في محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض من قبل مجلس الإدارة بإدارة ملف الكرة ولجنة التخطيط التي يترأسها محسن صالح ،رفع أسم محمود متولي من قائمة الفريق في الموسم الجديد، بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة أسوان الماضية واجرائه الجراحة تحت أشرف الدكتور أحمد عبد العزيز، وفضل متولى إجراء الجراحة في القاهرة لثقته فى الدكتور أحمد عبد العزيز، ولعدم إهدار الوقت فى التحضير للسفر، خاصة فى ظل صعوبة الطيران بعد أزمة كورونا.

ويحتاج محمود متولي لفترة علاج تصل لـ9 أشهر وفقا للبروتوكول العالمى لعلاج الصليبي، مما يعني عودته مطلع شهر يونيو المقبل، وبالتالي سيغيب عن مباريات الأهلي المتبقية هذا الموسم وكذلك معظم مباريات الموسم المقبل، ولا يستطيع متولي العودة قبل الموعد المُحدد خاصة وأن بروتوكول علاج الرباط الصليبي أصبح قانوناً جديداً في لعبة كرة القدم، بعد أن أثبتت التجربة أن العودة قبل 9 أشهر ترفع من احتمالية عودة الإصابة في نفس المكان.

من ناحية اخري خصص يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وحدات تدريبية متنوعة لثلاثي حراس المرمى محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير في مران اليوم الاثنين، وحصل اللاعبون على تدريبات خاصة بالتصويبات بعيدة المدى، وأيضا العرضيات بالإضافة إلى وحدة بدنية مكثفة، وخصص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق فقرة للتصويبات على المرمي في نهاية مران الفريق صباح اليوم الاثنين، وقام فايلر بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين أمام المرمى؛ من أجل التسديد في فقرة فنية جاءت ضمن الوحدات التدريبية التي خضع لها اللاعبون في مران اليوم.

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ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدًا الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة الجونة المقرر لها بعد غد الأربعاء في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

فيما أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي على جاهزية أحمد الشيخ، لاعب الفريق للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة الجونة المقبلة، وأضاف: الشيخ شارك اليوم بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة فى كاحل القدم التي تعرض لها فى مباراة اسوان قبل الماضية».

وأوضح عبد الحفيظ أن نفذ برنامجًا تأهيليًا خلال الأيام الماضية قبل انتظامه اليوم رفقة زملائه فى التدريبات الجماعية.