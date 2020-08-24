شكرا لقرائتكم أيمن عبد العزيز: أنصح عواد بالخروج للإعارة.. ونحتاج بديل لكاسونجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى ايمن عبد العزيز لاعب الزمالك السابق، ان خروج محمد عواد وكريم بامبو ومحمد عنتر ومحمد حسن للاعارة افضل لهم في الوقت الحالي. وقال عبد العزيز خلال تصريحات إذاعية: انصح محمد عواد بالخروج حاليا من نادي الزمالك على سبيل الاعارة، لابد ان يشارك، ومشاركته في الوقت حالي صعبة للغاية في ظل تألق ابوجبل وعودة جنش. Advertisements وتابع: وانصح ايضا ان يخرج كريم بامبو ومحمد عنتر ومحمد حسن على سبيل الاعارة. وعن المنطقة الهجومية قال: الزمالك قادر ان يتعاقد مع مهاجم افضل من كاسونجو، كان مستواه افضل من ذلك قبل احترافه.

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