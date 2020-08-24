شكرا لقرائتكم أيمن عبد العزيز عن انسحاب الزمالك من قمة 99: "لو عاد الزمن لرفضت ذلك" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ايمن عبد العزيز لاعب الزمالك السابق، ان قرار انسحاب فريقه خلال مباراة القمة موسم 99 لم يكون موفقا.

وقال عبد العزيز خلال تصريحات اذاعية: "لو عاد الزمن لرفضت ذلك، نعم "ضربت" ابراهيم حسن ولكنه "زودها" في تمثيل انه مصاب ويتألم.

واردف: طبيعي في بداية اي مباراة ديربي يكون هناك "حمية" ولكن الحكم لم يعطي لنفسه فرصة وقتها.

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يرى أن كارتيرون المدير الفني الحالي للابيض أفضل من جروس، قائلا: "كارتيرون افضل من جروس في امور كثيرة، ابرزها ادارته للمبارايات واستغلال امكانيات كل لاعب.

واردف: جروس مدرب كبير ولكنه كان يعتمد على 14 لاعب فقط، اما كارتيرون يجيد ادارة اللاعبين وتوظيفهم جميعا.

واتم: يحسب لجروس فوزه ببطولة الكونفدرالية بالاعتماد على 14 لاعب فقط.