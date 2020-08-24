شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: وليد سليمان لم يعتذر لأحد وهذا سبب زيارته لعبد الشافى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عن زيارة وليد سليمان نجم القلعة الحمراء لمحمد عبد الشافى لاعب الزمالك بعد إصابة الأخير بكسر في الترقوة بالقمة 120 التي حسمها الأبيض لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

قال عبد الحفيظ في تصريحات لقناة الأهلى :" محدش هيزايد على وليد وأخلاقه هو زار عبد الشافي من جانب الإنسانية فقط اللى متعودين عليها ولكنه مش بيعتذر لحد بيقل أدبه عليه.

وعن حسارة القمة قال عبد الجفيظ:" عتابي على الجهاز الفني واللاعبين إنهم شمتوا فينا اللي يسوى واللي ميسواش".

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وتحدث عبد الحفيظ عن مصابى الأهلى محمد محمود والشحات قائلا:" محمد محمود أمامه برنامج تأهيلي خلال الأسابيع القادمة وحسين الشحات سيلحق بمباراة الوداد إن شاء الله".

واختتم:" نحن في مرحلة محدش هيحاسب على الإجمالي، لكن هيحاسبنا على اللقطة، الأندية الكبيرة على مستوى العالم بيتفقو على تارجت، مانشستر سيتي وجوارديولا اللي علم العالم كله الكرة الحديثة قال إن ليفربول أقوى فريق في انجلترا على الرغم من أنه فاز عليهم 4-0".