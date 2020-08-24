عماد متعب يفتح النار على مروان محسن من جديد: لا يصلح لقيادة هجوم الأهلي

قال مهاجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق عماد متعب، إن أداء النادى الأهلى قبل فترة التوقف نتيجة انتشار كورونا كان جيدا للغاية، ولكن بدأ هذا المستوى يقل بعد فترة التوقف.
وأوضح أن مهاجم الأهلى مروان محسن ليس السبب في خسارة النادى الأهلى مباراة القمة، و عليه أن يبتعد قليلا عن كرة القدم، موضحا أن مروان محسن لا يصلح الآن أن يكون مهاجم الأهلى الأول، ولكن قبل ذلك كان يصلح لأن يكون مهاجم الأهلى الأول ولكن الآن من الصعب عليه.
وأضاف عماد متعب، في تصريحات لبرنامج أخر النهار، المذاع على قناة النهار، أن مروان محسن شارك في المباراة وكان النادى الأهلى خاسر 2/1، وبالتالي فهو ليس سببا في خسارة الأهلى أمام الزمالك 3/1 ، موضحا أنه عندما انتقد مروان محسن وأداءه في مباراة القمة كان انتقاده فنيا وليس تطاولا على مروان محسن.
ولفت عماد متعب، إلى أنه بعد أن انتقد أداء مروان محسن، تواصل معه عبر الرسائل وتليفونيا للاعتذار له إذا كان عنيفا في كلامه عن أدائه في مباراة القمة.
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