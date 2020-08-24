بعد رمضان صبحي.. «شوبير» يعلن أسم ظهير أيسر الأهلي: «يقترب من الزمالك واللاعب سيتألق ولن يلومه أحد»

فجرت أزمة انتقال رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي لنادي بيراميدز مفاجأت داخل القلعة الحمراء، وفتحت باب رغبة بعد اللاعبين للأنتقال إلى النادي الزمالك الغريم الأول للنادي الاهلي، والبعض الأخر لنادي بيراميدز.

بدوره، كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أن حسين السيد "مارسيلو" ظهير أيسر النادي الأهلي، على أعتاب الانتقال إلى نادي الزمالك.

وأوضح "شوبير" من خلال برنامجه الإذاعي، عبر "راديو أون سبورت إف إم"، أن الزمالك يحتاج تدعيم مركز الظهير الأيسر، خلال الموسم الجديد، وفاوض لاعب الأهلي الذي ينتهي عقده في صيف 2022. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وشدد حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن "مارسيلو" سيتألق حال انتقاله إلى الزمالك، ولن يستطيع أحد توجيه اللوم له حال اتخاذه تلك الخطوة، بخاصة أنه لا يجد فرصة للعب بقميص فريقه الحالي الأهلي.

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وتحدث "شوبير" أن الزمالك قام بتدعيم مركز الظهير الأيمن حيث جلب التونسي حمزة المثلوثي، مشيرا إلى انه مكسب كبير للقلعة البيضاء، بالإضافة للتعاقد مع الانجولي آري بابل.

وأضاف نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أن الزمالك يحتاج تدعيم مركز الوسط المدافع، خاصة أن التونسي فرجاني ساسي يتبقى له موسما واحدا، ويجب العمل على تجديد تعاقده، مشيار إلى أنه حال عودة محمود عبد العزيز "زيزو" لن يحتاج لضم لاعب وسط جديد.

وأشار أحمد شوبير، إلى أن معاري الزمالك غير مطروح عودة أيا منهم، إلا أحمد فتوح المُعار إلى نادي سموحة، وهو الوحيد المرشح للعودة، وحال استعادة خدماته قد يصرف الزمالك النظر عن التفاوض مع حسين السيد لاعب الأهلي.