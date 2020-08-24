بطولة السعودية: فوز عريض للاتحاد

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الرياض: حقق الاتحاد فوزا عريضا على ضيفه الفيحاء باربعة اهداف مقابل هدف الاثنين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين للدوري السعودي لكرة القدم.

سجل رباعية الاتحاد البرازيلي رومارينيو داسيلفا (3و 5) وفهد المولد (68 من ركلة جزاء و 77) في حين سجل هدف الفيحاء الوحيد البرازيلي انجيلو نيتو (28).

وصعد الاتحاد للمركز الحادي عشر بعدما رفع رصيده إلى 30 نقطة، بينما تراجع الفيحاء للمركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة.

ولم يمهل الاتحاد ضيفه سوى دقيقتين حتى قص شريط الأهداف عندما استقبل البرازيلي داسيلفا كرة عرضية لعبها مباشرة على يمين مسلم آل فريج (3). وقبل أن يفوق الفيحاء من صدمة الهدف فاجأه الاتحاد بهدف ثان عندما استثمر فهد المولد هفوة دفاعية ومرر الكرة لرومارينيو الذي لعبها قوية على يمين آل فريج (5). ومن كرة عرضة قلص الفيحاء النتيجة عندما صوب البرازيلي انجيلو نيتو كرة قوية ارتطمت بالعارضة وارتدت له من جديد، ليعالجها قوية في سقف المرمى (28).

ومن هجمة مرتدة سريعة تحصل الاتحاد على ركلة جزاء نفذها فهد المولد ولعب الكرة قوية على يمين مسلم آل فريح (68). ومن هجمة منسقة وضع عبدالعزيز البيشي زميله في مواجهة المرمى قبل أن يصوب الاخير الكرة في سقف المرمى (77) مختتما التسجيل.

وخيم التعادل 1-1 على مباراة الشباب وأبها التي جرت على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب.

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تقدم الشباب بواسطة الكولومبي دانيلو اسبريا (12) وأدرك أبها التعادل من ركلة جزاء سجلها التونسي سعد بقير (67) .

ورفع الشباب الذي لم يحقق الفوز في آخر ثلاث مباريات، رصيده إلى 39 نقطة في المركز السابع، فيما رفع أبها الذي أوقف مسلسل الهزائم، رصيده إلى 34 نقطة في المركز التاسع .

وحقق الاتفاق فوزا كبيرا على ضيفه فريق الرائد، بنتيجة 4-صفر في الدمام.

سجل للاتفاق عبدالله ال سالم (7)، وسليمان دوكارا (13) وفيليب كيش (45 ضربة جزاء)، وهزاع الهزاع (90).

ورفع الاتفاق رصيده الى 39 نقطة في المركز السابع،بينما توقف رصيد الرائد عند 42 نقطة في المركز السادس .