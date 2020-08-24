ميسي "مرحب به في باريس سان جرمان لكنه ابن برشلونة"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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أعرب الألماني توماس توخيل عن ترحيبه بفكرة انضمام النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لفريق باريس سان جيرمان الذي يتولى إدارته الفنية، لكنه توقع استمرار ميسي ضمن صفوف برشلونة.

وخسر باريس سان جيرمان الأحد نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ بهدف مقابل لاشيء بعدما وصل الفريق لنهائي البطولة لأول مرة في تاريخه.

وقال توخيل "أي مدرب هذا الذي يرفض ميسي؟ لكن أعتقد أنه سيبقى لينهي مسيرته في برشلونة، إنه ابن برشلونة".

ويعتقد أن ميسي البالغ من العمر 33 عاما لم يكن في أي وقت من الأوقات أقرب إلى ترك برشلونة من الوقت الحالي حيث انتهى موسم العملاق الكتالوني بهزيمة تاريخية أمام بايرن ميونيخ بثمانية أهداف مقابل هدفين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويعتبر ميسي الهداف التاريخي لبرشلونة برصيد 634 هدفا خلال 731 مشاركة وفاز بأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا وعشرة ألقاب للدوري المحلي "لاليغا" علاوة على حصاده لقب أفضل لاعب في العالم ست مرات.

ويعد باريس سان جيرمان الذي يمتلك صندوق الاستثمار الرياضي القطري حصة الأغلبية في أسهمه منذ العام 2011 أحد الأندية العالمية التي تمتلك المصادر المالية الكافية للتعاقد مع ميسي باستخدام بند الشرط الجزائي في عقده البالغ 700 مليون يورو.

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وقال توخيل "لقد قررنا عدم التحدث في الانتقالات خلال هذه الفترة لكننا سنعقد جلسة خلال الأيام المقبلة للتحدث بخصوص الكثير من المسائل للحفاظ على مستوى الفريق".

ويسيطر باريس سان جيرمان على الألقاب المحلية في فرنسا خلال العقد الحالي كما اقتحم دائرة أندية الصفوة على المستوى الأوروبي بشراء لاعبين بارزين مثل نيمار ومبابي وحقق تقدما على مستوى دوري أبطال أوروبا بشكل مستمر منذ موسم 2012 حيث وصل آخر خمس مواسم إلى دور الستة عشر على الأقل.

ورغم الهزيمة أمام بايرن امتدح توخيل نجمي فريقه كيليان مبابي الذي اعتبر انه تفاجأ بإمكانية مشاركته في المباراة بعد تعرضه لإصابة في الكاحل كما عبر عن فرحته بمستوى نيمار البدني خلال المباراة.

وأضاف "نريد أن نستغل فترة الانتقالات الحالية لجعل الفريق أقوى حيث سيكون الموسم المقبل طويلا ودون فترات راحة كبيرة ونحن نريد أن نبني فريقا قويا بمعنى الكلمة".

ومنذ العام 2011 انفقت إدارة النادي الجديدة نحو مليار يورو على استقدام لاعبين بارزين لتدعيم الفريق.