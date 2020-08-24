شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق محمد عبد الشافي : قبلنا اعتذار وليد سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد طارق عبد الشافي شقيق لاعب نادي الزمالك محمد عبد الشافي، أن حاله محمد عبد الشافي مستقرة للغاية حاليا، ويسير اللاعب علي الأدوية التي خصصها الدكتور المعالج له، وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية "أنه كان من الطبيعي أن يتم إستقبال وليد سليمان بشكل جيد، خاصة أنه جاء لزيارة اللاعب، وأن محمد عبد الشافي قد قبل إعتذاره عما حدث داخل المباراة، وكان التعليق فقط أنه كان هناك حماس زائد داخل أرض الملعب".

وأكمل"الإصابة قضاء وقدر وعبد الشافي مؤمن بذلك للغاية، وأن اللاعبين أصدقاء خارج الملعب ويسود بينهم المودة والمحبة".

وأختتم"من الممكن أن يكون هناك تعليق آخر من المسؤولين داخل نادي الزمالك أن الإصابة مقصودة من وليد سليمان، ولكن كل ذلك تعتبر وجهات نظر وأهم شئ هو صحة اللاعب وأن يعود لممارسة عمله من جديد".

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وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى غياب وليد سليمان، لاعب الفريق عن مباراة الجونة المقرر لها مساء بعد غدٍ الأربعاء فى إطار منافسات مسابقة الدورى العام، وقال عبد الحفيظ، إن وليد سليمان خضع لأشعة بعد تعرضه لكدمة قوية فى منطقة الصدر خلال مباراة الزمالك الأخيرة، وعلى إثرها سيغيب عن المباراة المقبلة.

وحضر وليد سليمان اليوم إلى الأهلي للخضوع لبعض الفحوصات الطبية، تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق؛ للاطمئنان على حالته؛ استعداداً لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

واصطدم وليد سليمان بزميله محمد عبد الشافى لاعب الزمالك فى مباراة القمة الأمر الذى تسبب فى اصابتهما، فى الوقت الذى رفض مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، اعتذار وليد سليمان، وقرر مجلس إدارة النادى تقديم شكوى ضد اللاعب إلى الاتحاد المصرى والاتحاد الدولى (فيفا) بأسماء اللاعبين الذين اعتدى عليهم اللاعب وتعمد اصابتهم، وآخرهم محمد عبد الشافى الظهير الأيسر للفريق الكروى بنادى الزمالك.