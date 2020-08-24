شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب عن طلبه إجازة لمروان محسن: جوزيه فعلها معى من قبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مهاجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق عماد متعب، إنه تعرض خلال فترة لعبه لنادى الأهلى لفترة صيام عن الأهداف، حيث ظل لعدة مباريات لا يسجل أي أهداف، متابعا: عندما لاحظ مدرب نادى الأهلى حينها مانويل جوزيه أنى لا أسجل طلب منى أن أحصل على 10 أيام إجازة، موضحا :" نفس الموقف رأيته يحدث مع مروان محسن ، ومن هنا جاءت تصريحاتى بحصوله على إجازة حتى يستعيد فورمته وليس سخرية منه".

وأضاف عماد متعب ، في تصريحات لبرنامج أخر النهار، المذاع على قناة النهار: مانويل جوزيه قالى خد 10 أيام إجازة لما قعدت فترة لا أسجل أهداف لكن أنا رفضت، وقلت له سأتدرب أكثر وإذا كنت لا تريدنى أن ألعب فالقرار لك، موضحا أن مروان محسن عليه أن يغير من طريقة لعبه، لأنه ما زال يلعب بطريقة مدرب منتخب مصر الأسبق كوبر، ولكن الأخير رحل عن المنتخب منذ سنوات.

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وتابع اللاعب عماد متعب: مروان محسن يتحرك غلط ويلعب غلط، وأصبح غير فعال على المرمى خلال مباريات عديدة في الدورى المصرى.