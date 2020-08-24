شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: حسين الشحات يعود للأهلي امام الوداد ولن يبقى إلا من يريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إن لن يستمر لاعب في القلعة الحمراء إلا إذا كان ذلك بناءا على رغبته الشخصية بعدم الرحيل عن الفريق، أضاف سيد عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى:" ريال مدريد رحل عنه لاعب مثل كريستيانو رونالدو ميسي بكل تاريخه إذا أراد الرحيل عن برشلونة سيفعل المهم في هذا كله تعويض اللاعب".

تابع عبد الحفيظ:" نريد الوصول إلى مباراة الوداد المغربي مكتملين الصفوف ومطمئنين على وضعنا في الدوري" مضيفا ان حسين الشحات جناح أيمن الفريق سيكون متواجدا ضمن قائمة الفريق امام الوداد عقب تعافيه من الاصابة التي يعاني منها والجراحة التي اجراها مؤخرا.

متابعا :" ومحدش هيقعد في الأهلي إلا لو هو حابب يقعد "، واختتم:" ما المشكلة أننا نرحل هذه كرة قدم وسنة حياة طالما لم نصل إلى هدفنا في تحقيق البطولات و الساحة تركت لعالم آفاقة بتطلع اللي جواهم وبيعملوا بلبلة".

وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى غياب وليد سليمان، لاعب الفريق عن مباراة الجونة المقرر لها مساء بعد غدٍ الأربعاء فى إطار منافسات مسابقة الدورى العام، وقال عبد الحفيظ، إن وليد سليمان خضع لأشعة بعد تعرضه لكدمة قوية فى منطقة الصدر خلال مباراة الزمالك الأخيرة، وعلى إثرها سيغيب عن المباراة المقبلة.

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وحضر وليد سليمان اليوم إلى الأهلي للخضوع لبعض الفحوصات الطبية، تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق؛ للاطمئنان على حالته؛ استعداداً لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

واصطدم وليد سليمان بزميله محمد عبد الشافى لاعب الزمالك فى مباراة القمة الأمر الذى تسبب فى اصابتهما، فى الوقت الذى رفض مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، اعتذار وليد سليمان، وقرر مجلس إدارة النادى تقديم شكوى ضد اللاعب إلى الاتحاد المصرى والاتحاد الدولى (فيفا) بأسماء اللاعبين الذين اعتدى عليهم اللاعب وتعمد اصابتهم، وآخرهم محمد عبد الشافى الظهير الأيسر للفريق الكروى بنادى الزمالك.