شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلي اليوم الاثنين 24/8/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الاهلي اليوم الاثنين 24/8/2020 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، الأهلى داعما وليد سليمان: "لا تنظر خلفك.. الجميع يعلم قيمتك .. لدينا الكثير لنحققه"، وتدريبات متنوعة لحراس الأهلي وفايلر يُخصص فقرة للتسديد على المرمى ، والأهلي يشكل لجنة لإعادة تطوير قطاع الناشئين بالنادى. Advertisements عدلى القيعى :حكم القمة نفذ أجندة ضد الأهلى مثلما فعل أمام بيراميدز طالب عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى أبناء القلعة الحمراء بالاتحاد في الفترة الحالية مؤكدا أن هذا الوقت يستدعى الخوف على الكيان بسبب التحالفات الكبيرة

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