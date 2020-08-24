القيعي : وليد سليمان "بريء" من إصابة عبد الشافي .. والأهلي لن ينهار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - برأ عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى وليد سليمان نجم القلعة الحمراء من إصابة محمد عبد الشافى لاعب الزمالك في القمة 120 التي انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري.
قال مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى على قناة النادي الاهلي :" أي مشاهد يتابع اللقطة مرة أخرى سيجد أن عبد الشافي هو من تحرك في اتجاه وليد وليس العكس فكيف سيتعمد إصابته والجميع يلعب على كل المحاور لتشتيت وليد سليمان وهذا أمر غير شريف".
تابع عدلى القيعى:" الأهلي لم ينهار ولا يجب اعتباره فريقاً ضائعاً خسر كل شيء لمجرد هزيمة أمام المنافس التقليدي" .
ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدًا الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة الجونة المقرر لها بعد غد الأربعاء في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
فيما أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي على جاهزية أحمد الشيخ، لاعب الفريق للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة الجونة المقبلة، وأضاف: الشيخ شارك اليوم بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة فى كاحل القدم التي تعرض لها فى مباراة اسوان قبل الماضية».
وأوضح عبد الحفيظ أن نفذ برنامجًا تأهيليًا خلال الأيام الماضية قبل انتظامه اليوم رفقة زملائه فى التدريبات الجماعية.
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