حصاد الرياضة المصرية اليوم الاثنين 24/8/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 24 أغسطس 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها اتحاد الكرة يمهل الشناوى حتى 10 سبتمبر للاطلاع وتقديم مستندات جديدة، الأهلي يعلن غياب وليد سليمان عن مباراة الجونة بسبب الإصابة، وهليوبولس بطل كأس مصر لكرة السلة سيدات، وغياب عبد الله السعيد عن قائمة بيراميدز لمواجهة الإنتاج.

الأهلي يعلن غياب وليد سليمان عن مباراة الجونة بسبب الإصابة أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى غياب وليد سليمان، لاعب الفريق عن مباراة الجونة المقرر لها مساء بعد غدٍ الأربعاء فى إطار منافسات مسابقة الدورى العام، وقال عبد الحفيظ، إن وليد سليمان خضع لأشعة بعد تعرضه لكدمة قوية فى منطقة الصدر خلال مباراة الزمالك الأخيرة، وعلى إثرها سيغيب عن المباراة المقبلة. هليوبولس بطل كأس مصر لكرة السلة سيدات حقق فريق نادي هليوبولس لقب كأس مصر لسيدات كرة السلة بعد الفوز على نظيره سموحة في المباراة النهائية مساء الإثنين بنتيجة 83 – 71 فى المباراة النهائية ، و التى أقيمت على صالة الشباب و الرياضة بأكتوبر . وافقت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، على منح المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى فترة إضافية فى شهر نوفمبر المقبل لعمل معسكر طويل قبل مباراتىّ توجو فى الجولتين الثالث والرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا بالكاميرون، بينما لن يتم ايقاف الدورى خلال شهر أكتوبر المقبل حيث سيتم منح الفرصة لاستئناف مباريات الدورى، وهو ما لا يمانعه الجهاز الفنى للمنتخب حتى يصل اللاعبون لأعلى جاهزية قبل معسكر الفراعنة فى نوفمبر. Advertisements اتحاد الكرة يمهل الشناوى حتى 10 سبتمبر للاطلاع وتقديم مستندات جديدة قررت لجنة التظلمات باتحاد الكرة منح أحمد الشناوى، حارس مرمى بيراميدز، مهلة حتى 10 سبتمبر المقبل للاطلاع على المستندات التى قدمها نادى الزمالك للحصول على مقدم العقد الذى حصل عليه اللاعب قبل الرحيل الى بيراميدز وقيمته 8 ملايين جنيه، كما حددت نفس المهلة لتقديم الحارس أدلة جديدة فى القضية بناءً على طلبه، فى جلسة سماع الأقوال غداً. البدري يطلب ودية للمنتخب فى شهر نوفمبر طلب حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر خوض ودية للفراعنة فى شهر نوفمبر المقبل فى حالة موافقة اتحاد الكرة، على منح المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى فترة إضافية فى شهر نوفمبر المقبل لعمل معسكر طويل قبل مباراتىّ توجو فى الجولتين الثالث والرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا بالكاميرون. الأهلي يستعيد أحمد الشيخ قبل مواجهة الجونة فى الدورى انتظم أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى تدريبات الكرة صباح اليوم الاثنين، وأدى اللاعب برنامجاً تأهيلياً خلال الأيام الماضية للتعافى من آلام كاحل القدم قبل أن ينتظم في تدريبات الكرة اليوم، وأصبح أحمد الشيخ جاهزاً لتدعيم فريفه في مواجهة الجونة المقرر اقامتها بعد غد الأربعاء فى بطولة الدوري العام. عبد الشافى يُجرى أشعة بعد أسبوعين للاطمئنان على "الترقوة" يخضع محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر للزمالك، لأشعة بعد أسبوعين من أجل الوقوف على مدى التئام كسر عظمة الترقوة، بعد العملية الجراحية التى أجراها أمس، الأحد، عقب الإصابة التى تعرض له بعد كرة مشتركة مع وليد سليمان لاعب الأهلى فى الدقائق الأخيرة من المباراة أدت لخروجه مصابا قبل دقائق من نهاية المباراة التى جمعت الفريقين فى القمة 120 التى انتهت بفوز الزمالك بنتيجة 3 / 1، فى الجولة الـ21 بالدورى الممتاز.

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