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شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى يعلن خطوبة ابنته شاهنده: أول فرحتي كبرت و بقت عروسة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الكابتن عصام الحضرى، خطوبة ابنته شاهنده اليوم، حيث هنأتها عبر حسابه بموقع تويتر، وسط العديد من التهانىء من جمهوره ومتابعيه.
وكتب عصام الحضرى، عبر حسابه بموقع تويتر:"حبيبتي شاهنده أول فرحتي كبرت و بقت عروسه.. ألف مبروك يا حبيبه بابا ربنا يكمل فرحتك علي خير يارب مبروك عليك شاهنده يا عمر".
عصام الحضرى عبر تويتر
قال عصام الحضري، حارس منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقا، إن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مدرب جيد، مؤكدا في تصريحات تليفزيونية: "فايلر مدرب جيد ولكن كارتيرون نجح في هزيمته بفضل الأداء الجيد للاعبي الزمالك".
شاهنده الحضرى وخطيبها عمر
وتابع: "لا يمكن تقييم حراس القطبين في لقاء اليوم ولم يخضعوا لاختبارات حقيقية، ولا أحد منهم يتحمل أخطاء الأهداف".
فيما أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن لاعبو الفريق الأبيض ردوا على كل من انتقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة النادي، بالفوز على الأهلي بثلاثية في القمة 120.
وأضاف جعفر عبر شاشة قناة الزمالك:" هذا هو الزمالك القادم، زمالك مرتضى منصور، واللاعبون ردوا على جميع من انتقدوا رئيس النادي صاحب الفرح في قمة الليلة" وقام جعفر بتخصيص تهنئة لرئيس نادي الزمالك، على المجهود الذي يقوم به وأدواره الفعالة في قيادة النادي الأبيض.
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