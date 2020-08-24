شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات طائرة الأهلى يقتربن من حسم لقب الدورى بالفوز على سبورتنج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، بقيادة مديره الفنى حمدى الصافى ، على نظيره سبورتنج بنتيجة 3 / 1 ضمن مؤجلات الدورى الممتاز ليقتربن من حسم لقب الدورى مبكرا .

وكشف مصدر داخل لجنة مسابقات الطائرة أن الأهلى يحتاج الى. الفوز فى لقاء وحيد من اجل الحسم رسميا .

وبذلك يتوج الصافي مع الاهلى بالبطولة الـ17 ، حيث حقق الدورى 6 مرات و كأس مصر 5 مرات و بطولة أفريقيا 4 مرات و البطولة العربية 3 مرات .

و تشهد جولة الجمعة المقبلة مواجهات بين كلا من ، سبورتنج مع الزهور و الأهلى مع أصحاب الجياد و الطيران مع الصيد و الشمس مع الزمالك و المقاولون مع هليوبوليس و سموحة مع الجزيرة .

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فيما تشهد جولة الجمعة على صعيد الرجال مواجهات بين كل من الزمالك مع طلائع الجيش وسموحة مع الأهلى وهليوبوليس مع الاتحاد السكندرى وسبورتنج مع بتروجت والقناة مع الشمس والطيران مع طنطا .

بينما تشهد جولة الاثنين 31 أغسطس مواجهات بين كل من، طلائع الجيش مع الطيران والشمس مع طنطا و بتروجت مع القناة و الاتحاد السكندرى مع سبورتنج والأهلى مع هليوبوليس والزمالك مع سموحة.

وأرسل مسئولو اتحاد الطائرة، برئاسة الدكتور سامح حمدى، التصنيف الجديد للأندية إلى اللجنة الأولمبية المصرية من أجل اعتماده، استعداداً لإقامة الجمعية العمومية غير العادية، حيث من المقرر أن تعقد الجمعية العمومية خلال شهر أغسطس المقبل، ويتم من خلالها اعتماد بنود اللائحة الجديدة، وتضمن التصنيف الجديد للاتحاد وجود 52 ناديا لهم حق الحضور والتصويت فى الجمعية العمومية، بالإضافة إلى 20 مركز شباب.

وحددت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، أول نوفمبر موعداً لانطلاق الموسم الجديد للدورى الممتاز 2020 / 2021 بعد انتهاء الموسم الحالى فى شهر سبتمبر المقبل.