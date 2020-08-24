عبد الحفيظ يوضح رأيه في زيارة سليمان لعبد الشافي.. وموعد مشاركة الشحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أشاد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بنادي الأهلي، بما قام به وليد سليمان لاعب فريق الكرة بالنادي، بزيارته لمحمد عبد الشافي، لاعب الزمالك، والذي تعرض للإصابة خلال مباراة القمة الأخيرة.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لقناة الأهلي:" لا يمكن لاحد المزايدة على ما فعله وليد سليمان، فهو لا يعتذر لشخص قليل الادب".

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وأضاف:" ما قام به وليد سليمان أمر يحترم منه كلاعب، ولا توجد مشكلة شخصية مع أحد، ودائما الأهلي يبقي قوى بأبنائه".

وانتقل للحديث عن موقف حسين الشحات، لاعب الفريق من التواجد في مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة مع باقي الفريق.

وأوضح، أن حسين الشحات سيلحق بمباراة الوداد المغربي بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها شهر سبتمير المقبل.