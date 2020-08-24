سيد عبد الحفيظ يعلق على رحيل اللاعبين عن الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بنادي الأهلي، أن إدارة القلعة الحمراء لم تسمح بتواجد أي لاعب يرغب في الرحيل عن الفريق، مشيرا إلى أن كل لاعب يرتدي قميص الأهلي يجب أن يكون لديه القناعة الكاملة للتواجد.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لقناة الأهلي، إن هدف الفريق حاليا هو انهاء الدوري في أقرب وقت ممكن، لكي يكون لديه الوقت لاستعدادا الجيد لدوري أبطال أفريقيا.

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وأضاف، أن رحيل أي شخص عن المكان الذي ينتمى له سنة الحياة، لافتا أنه بشكل شخصي يمكن أن يرحل في حال عدم تحقيقه الهدف الذي يتواجد من أجله.

وأوضح، أن رحيل أي لاعب عن الفريق أمر طبيعي، لكن الأهلي لا يتأثر بذلك على مر تاريخه، مؤكدًا أن اللاعب يجب أن يكون لديه الرغبة في البقاء.

وأتم :" ريال مدريد صاحب القوة الشرائية الكبرى في أوروبا ترك رونالدو بعد رغبته في الرحيل، فلا يجوز ان تبقى على لاعب لا يرغب في البقاء معك".