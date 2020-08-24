محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق
أكد محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، أن فريقه يسعى لتقديم نتيجة ايجابية امام الأهلي في المباراة التي ستجمعهما بالجولة القادمة من الدوري.
وأشار عادل في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن مواجهه الأهلي في غاية الصعوبة، ولكن المقاولون ينافس على المركز الثاني لذلك لايفكر سوى في تحقيق نتيجة ايجابية.
وأضاف أنه يثق في عماد النحاس المدير الفني للفريق واللاعبين لتحقيق طموح الادارة والتواجد في المركز الثاني والمشاركة في أفريقيا.
وتابع: "لايوجد بند يمنع طاهر محمد طاهر من المشاركة أمام الأهلي في حالة استكمال شفائه واعتماد النحاس عليه".
وأتم عادل تصريحاته: "هزيمة الأهلي أمام الزمالك ستصعب من المباراة بشكل كبير".
كانت هذه تفاصيل خبر المقاولون لمصراوي: طاهر بإمكانه المشاركة أمام الأهلي.. وننافس على المركز الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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