ثورة كومان.. ما هي خطة برشلونة في الميركاتو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

سلسلة من اللاعبين استقر الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، على الإطاحة بهم بعد أيام قليلة من توليه مهمة تدريب الفريق، خلفًا للمدرب كيكي سيتين الذي تمت إقالته بعد الخسارة المهينة أمام بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة (8-2) في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

التقى كومان صباح اليوم الإثنين مع رامون بلانيس، المدير الرياضي الجديد لبرشلونة، وأوسكار جراو، المدير التنفيذي للنادي، لوضع مخطط يتعلق بقائمة اللاعبين الراحلين خلال فترة الانتقالات الجارية لإحداث ثورة منتظرة، والتي كان على رأسها النجم الأوروجوياني لويس سواريز.

وبعد بضع ساعات من الاجتماع الحاسم، قام كومان بالاتصال هاتفيا باللاعبين لإبلاغهم بعدم حاجته إليهم، وتضمنت القائمة وفقا للتقارير كلا من لويس سواريز وإيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال وصامويل أومتيتي، مع الإبقاء على خدمات الظهير الأيسر خوردي ألبا وإعادة فيليب كوتينيو.

مع هذه الخسائر، تفكر الإدارة الرياضية بالفعل في الصفقات المتوقع إبرامها في الأسابيع المقبلة واللاعبين الذين سيشغلون هذه المراكز وآخرون تحت الدراسة، لتكشف مصادر من برشلونة لصحيفة "موندو ديبورتيفو" التعاقدات التي يبحث عنها كومان في الميركاتو، والتي جاءت كالتالي:

- حراسة المرمى:

لا يبحث برشلونة عن حارس مرمى في ظل وجود الألماني مارك أندريه تير شتيجن وبديله نيتو، بالإضافة إلى الحارس الشاب إيناكي بينيا الذي تم تصعيده بشكل نهائي إلى الفريق الأول.

وخضع تير شتيجن لجراحة في الركبة اليمنى قبل عدة أيام، ليعلن برشلونة أن الحارس سيحتاج لفترة تمتد إلى شهرين ونصف على الأقل قبل العودة إلى الملاعب.

وبالتالي سيتولى نيتو مسؤولية حماية عرين برشلونة مع بداية الموسم المقبل، في الوقت الذي ستنطلق فيه النسخة الجديدة من الدوري الإسباني يوم 12 سبتمبر المقبل.

- الدفاع:

يبحث برشلونة عن قلب دفاع لتعويض رحيل أومتيتي، بشرط أن يكون مدافعا متمرسا صاحب خبرة كبيرة، ويقترب عقده من النهاية مع ناديه مع تقاضي راتب منخفض، لمزاملة كل من جيرارد بيكيه وكليمنت لينجليه.

وطلب كومان أيضًا ضم لاعب بديل لنيلسون سيميدو على الجانب الأيمن وآخر على الجانب الأيسر كبديل لخوردي ألبا، وذلك في حال رحيل جونيور فيربو لتوفير النفقات.

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ويتواجد كل من الإكوادوري بيرفيس إيستوبينيان، ظهير أوساسونا المعار من واتفورد، والهولندي عبدالحق نوري لاعب أياكس، على رادار برشلونة لتدعيم الدفاع مع كومان.

- الوسط:

أبلغ كومان كلا من فيدال وراكيتيتش أنهما ليسا ضمن خططه وأن الأفضل لهما البحث عن وجهتهما المقبلة، دون أن يمانع في استمرار الثنائي سيرجيو بوسكتس وسيرجي روبيرتو، لكن سيكون لهما أدوار محدودة للغاية.

وبالتالي سيعتمد كومان على الهولندي فرينكي دي يونج الذي يراه مستقبل برشلونة في خط الوسط، ويملك المدرب أيضا البوسني ميراليم بيانيتش المنضم حديثا للفريق قادما من يوفنتوس، بجانب الناشئ ريكي بويج.

مدرب برشلونة أبلغ البرازيلي فيليب كوتينيو بحاجة الفريق لخدماته، وبالتالي سيكون ضمن خطط كومان في خط الوسط بعد نهاية إعارة اللاعب إلى بايرن ميونيخ الألماني، الذي تُوج معه أمس الأحد بدوري أبطال أوروبا.

وستكون هناك صعوبة في التعاقد مع الهولندي دوني فان دي بيك، لاعب أياكس، والإسباني فابيان رويز، لاعب نابولي، بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي بعد جائحة كورونا في الموسم الانتقالي.

- الهجوم:

لن يستمر المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز مع برشلونة، وبالتالي سيحتاج النادي إلى تعويض رحيله، ليقع الاختيار على الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، المستهدف ضمه هذا الصيف.

ويعتبر الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة، ركيزة مشروع كومان وفقا لما صرح به جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، لكن سيتعين عليه مع مسؤولي النادي إقناع قائد الفريق بالتراجع عن فكرة رحيله.

ويتمتع كومان بوفرة جيدة في بقية مراكز الهجوم، في ظل وجود الثنائي الشاب الجديد تيرنكاو وبيدري، والفرنسي عثمان ديمبيلي غير المعروض للبيع، بالإضافة إلى الفرنسي الآخر أنطوان جريزمان والجناح الصاعد أنسو فاتي.