"أجندة وأخطاء وقحة".. عدلي القيعي يهاجم حكم مباراة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد عدلي القيعي مستشار تعاقدات النادي الأهلي، أن الحكم الكرواتي إيفان بيبك الذي أدار لقاء القمة أمام الزمالك، لم يمنح القلعة الحمراء حقوقها خلال المواجهة.

وأشار القيعي في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي، إلى أن بيبك سبق وأن تسبب في خسارة الفريق الأحمر خلال مواجهة جمعته مع بيراميدز من قبل.

وقال القيعي: "أخطاء الحكم الكرواتي وقحة، لقد جاء لينفذ أجندة وضعت له مثلما فعل في لقاء الأهلي وبيراميدز بالدوري من قبل، ونفذها بإخلاص ووقاحة".

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وأكمل: "لا أحد يقول لي أن الأهلي لعب اللقاء بتشكيل سيء أو أن هناك أخطاء في التشكيل فقط، كل هذا ليس له أي علاقة بعدم حصول الفريق على حقه في اللقاء".

واختتم: "اتحاد الكرة لم يأت بهذا الحكم لمعاقبة الأهلي على التشكيل الذي يخوض به اللقاء".

الجدير بالذكر أن الأهلي تعرض للهزيمة أمام الزمالك بثلاثة أهداف لواحد يوم السبت الماضي، في إطار مباريات الجولة 21 من الدوري المصري.