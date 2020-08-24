بيراميدز يفقد عبدالله السعيد أمام الإنتاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني بيراميدز، قائمة فريقه لمواجهة ضيفه الإنتاج الحربي غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع الـ22 للدوري المصري الممتاز.
ويفقد الفريق خدمات قائده عبدالله السعيد بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة سموحة التي فاز فيها بيراميدز بنتيجة (2-1) يوم الجمعة الماضي.
ويحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة من 21 مباراة، ويأتي الإنتاج الحربي في المرتبة التاسعة وفي جعبته 24 نقطة من 20 مباراة.
وضمت قائمة بيراميدز 20 لاعبا على النحو التالي:
في حراسة المرمى: المهدي سليمان، أحمد الشناوي.
الدفاع: أحمد توفيق، طارق طه، محمد حمدي، عبدالله بكري، علي جبر، رجب بكار، أحمد أيمن منصور.
الوسط: نبيل دونجا، محمد فتحي، عمر جابر، محمود حمادة، محمد فاروق، إبراهيم حسن، إسلام عيسى.
وفي الهجوم: عمر العيوني، إبراهيم عادل، جون أنتوي، دودو الجباس.
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