الأهلي يدعم وليد سليمان في أزمته مع إدارة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حرص الحساب الرسمي للأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على دعم وليد سليمان لاعب الفريق، في ظل اتهامه من مجلس إدارة الزمالك بتعمد إيذاء زملائه على المستطيل الأخضر بسبب اللعب العنيف.

وكان محمد عبدالشافي ظهير الزمالك تعرض للإصابة بكسر في الترقوة إثر تدخل مع وليد سليمان في مباراة القمة التي أقيمت يوم السبت الماضي وانتهت بفوز الفريق الأبيض (3-1) في قمة مباريات الجولة الـ21 للدوري.

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ونشرت صفحة الأهلي صورة لوليد سليمان وعلقت عليها قائلةً: "وليد سليمان غير قابل للكسر.. جمهوره ده حماه".

وأضافت في تغريدة أخرى: "لا تنظر خلفك.. الجميع يعلم قيمتك.. لدينا الكثير لنحققه".

وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أعلن رفضه اعتذار وليد سليمان بعد زيارته إلى محمد عبد الشافي في المستشفى، مؤكدًا تقديم شكوى ضد اللاعب إلى الاتحاد المصري والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".