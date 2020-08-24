الفريق الأول لكرة القدم بالمنيا يبدأ تدريباته المهارية غدا

أكد شديد قناوي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لنادي المنيا، اليوم الإثنين، نجاح المعسكر الذي خاضه الفريق على مدار 12 يوماً ، لإعداد اللاعبين بدنيا، بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة كورونا، مشيراً إلى أن المعسكر حقق الهدف منه، وجميع اللاعبون مستعدون للمرحلة الثانية.
للمعسكر تبدأ غدا ويتم خلالها التدريب المهاري والخططي بالكرة بملعب النادي الرئيسي بشكل دوري، على أن يتم البحث عن إقامة مباريات ودية بدءاً من الأسبوع المقبل، وحتى عودة المباريات الرسمية.
وأشار قناوي، المدير الفني ، عبر المركز الإعلامي لنادي المنيا، أن المرحلة الثانية
عملية رباط صليبي منذ عدة أشهر، بينما تغيب اللاعب أحمد رجب، مدافع الفريق خلال المعسكر الأخير، بسبب التهابات حادة بالجيوب الانفية ، أدت لسخونة وآلام بالرأس، وعقب عرضه على طبيب متخصص ،/أمر بمنحه اجازة تامة، كما تم تصعيد الناشىء محمد أشرف ، ( ظهير أيمن ) مواليد ٩٩ .
وأوضح المدير الفني لنادى المنيا، أن جميع عناصر الفريق جاهزة تماما، باستثناء اللاعب أحمد أشرف، والذي أجرى
وقدم قناوي ، الشكر لمجلس الإدارة على تلبية إحتياحات الفريق طوال تلك الفترة، وتقديم الدعم اللازم لللاعبين ، والجهاز الفني ، لاستكمال الموسم بشكل قوي.
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