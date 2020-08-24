عدلي القيعي ينتقد حكم مباراة القمة ويعلق على إصابة عبدالشافي

وجه عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، هجوماً حاداً على الكرواتي إيفان بيبيك حكم مباراة القمة بين الزمالك والأهلي.

وخسر الأهلي أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، التي أقيمت مساء السبت الماضي، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وقال عدلي القيعي خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة

النادي الأهلي، " الأهلي له ركلة جزاء واضحة لصالح وليد سليمان، وحكم الفار استدعي إيفان بيبيك لمشاهدة العرقلة، لكنه لم يحتسبها".

وأضاف " الأهلي لم يخسر أي مباراة منذ لقاء بيراميدز في الدوري بالموسم

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الماضي، وكان وقتها إيفان بيبيك حكم المباراة أيضا".

وأشار" الحكم الكرواتي ينفذ أجندة ضد الأهلي، وكيف يتم اختيار حكم بكل هذه الأخطاء الكارثية".

وتطرق في حديثه عن واقعة إصابة محمد عبدالشافي بعد اصطدامه بوليد سليمان، " في حال مشاهدة الإصابة مرة أخرى سيتضح للمشاهد أن محمد عبدالشافي هو من تحرك للكرة ثم اصطدم بوليد سليمان وليس العكس".