شاهد ملخص وأهداف مباراة الفتح ضد الحزم بالدوري السعودي

تصدر على مؤشرات البحث بموقع "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الإثنين، تريند باسم فريق الفتح، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على حساب مضيفه الحزم، بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين مندوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
رباعية نادي الفتح جاءت عن طريق سفيان بن دبكة وميتشيل دي فريدي وباشكيم كادراي وعلى الحسن في الدقائق 18، 49،51، 80، فيما سجل أهداف الحزم كل من كارلوس ستراندبيرج وأسامة الخلف وعبدالرحمن هاشم اليامي في الدقائق 40، 59، 91.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نادي التفح إلى النقطة 29، في المركز الحادي عشر، وتوقف رصيد الحزم رصيده عند النقطة 27، في المركز الثالث عشر.
أهداف مباراة الفتح ضد الحزم:
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