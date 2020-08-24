القيعي يفتح النار على سيف زاهر.. اعرف السبب

شن المهندس عدلى القيعى مستشار مجلس إدارة النادى الأهلى هجوما على الإعلامي سيف زاهر فيما يعتبره تغيير مواقفه قبل مباراة القمة الأخيرة التي انتهت بفوز الزمالك على الأهلي 3/1، بعد اشادة بالخطيب ومجلسه وفجأة هاجمه بطريقة غريبة بعد مرور 48 ساعة فقط من المديح. بطريقة غريبة بعد مرور 48 ساعة فقط من المديح. وصف القيعى في برنامجه ملك وكتابة بقناة الأهلي هجوم سيف زاهر علي الأهلي بأنه ليس له علاقة بخسارة الأهلي وإنما هو انقضاض على مجلس الإدارة ومحاولة لإظهار محمود الخطيب رئيس النادي بأنه رجل فاشل فى إدارة القلعة الحمراء. الأهلي وإنما هو انقضاض على مجلس الإدارة ومحاولة لإظهار محمود الخطيب رئيس النادي بأنه رجل فاشل فى إدارة القلعة الحمراء. كما اتهم القيعي زاهر بأنه نفذ خطته ضد الأهلي باقتدار لكن لن تؤتي ب أي نتيجة، ولن تنجح فى إفشال الخطيب أو مجلس إدارة الأهلي .

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