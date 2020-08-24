اتحاد جدة يضرب الفيحاء برباعية في الدوري السعودي

حقق نادي اتحاد جدة السعودي فوزاً كبيراً على نظيره الفيحاء برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

سجل رباعية اتحاد جدة كل

من روماريو ريكاردو دا سيلفا وفهد مساعد المولد بواقع هدفين لكل منهما في الدقائق 3، 5، 68، 77، على نحو التتريب، فيما سجل انجيلو نيتو هدف الفيحاء في الدقيقة 28.

بهذه النتيجة يحتل نادي اتحاد جدة المركز الحادي عشر في سلم ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة، فيما يحل الفيحاء في المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة.

ويتصدر نادي الهلال ترتيب الدوري السعودي حتى الأن برصيد 60 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر وصيف المسابقة.